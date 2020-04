Film over het leven van Whitney Houston in de maak SDE

23 april 2020

18u47 0 Celebrities Er komt een nieuwe film over het leven van Whitney Houston. Die zal ‘I Wanna Dance With Somebody’ gaan heten, en is de eerste biopic over de zangeres die door haar familie wordt goedgekeurd.

‘I Wanna Dance With Somebody’, vernoemd naar een van de grootste hits van de overleden zangeres, zal volgens de producenten over het leven en de muziek van Whitney Houston gaan. Daarnaast zal de prent “erg openhartig zijn over de prijs die het sterrendom van Whitney vroeg”, klinkt het. De zangeres verdronk op 48-jarige leeftijd in haar bad, nadat ze eerder die avond cocaïne genomen had. Whitney had al langer problemen met drugs.

Het is niet de eerste keer dat het leven van de zangeres het onderwerp van een film wordt, maar het is wel de eerste keer dat zo’n prent de goedkeuring van haar familie krijgt. Anthony McCarten, die het scenario van ‘Bohemian Rhapsody’ op z’n naam heeft staan, zal ook hier het script verzorgen. Verdere details zijn nog niet bekend.

Lees ook:

“Zo was mijn leven met Whitney Houston”: lesbische minnares van overleden ster doet haar verhaal



Hartsvriendin Whitney Houston bekent: “We hadden een relatie”



Hologram-show Whitney Houston krijgt veel kritiek