Filip Peeters wil alleen nog z’n eigen zin doen: "Ik word met de dag autistischer"

30 januari 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Celebrities "Tijd om mezelf opnieuw uit te vinden", zegt Filip Peeters (55). Dus waagt de acteur uit ‘Salamander’ z’n kans als producent. De man van de centen dus. "Ik koester vooral de ijdele hoop dat ik nu wat vaker thuis zal zijn", vertrouwt Filip onze collega's van Dag Allemaal toe.

Meer dan 140 rollen in films en tv-series heeft Filip op z’n cv staan, maar voorlopig zullen er daar niet veel bij komen. Producen, daar ziet hij z’n toekomst. En als Filip aan iets begint, ziet hij het groots. Z’n eerste stappen om het métier in de vingers te krijgen, leiden hem naar Berlijn, waar we hem te midden van een internationaal kransje producenten ontmoeten. 

"Ik heb op één dag veel bijgeleerd", zegt hij. "Produceren is zoveel meer dan zorgen dat er centen zijn om iets te maken. Er moet een scenario zijn dat de moeite waard is, en dat moet je dan ook nog verkocht zien te krijgen zodat het niet ergens in een hoekje een stille dood sterft. Fascinerend."

