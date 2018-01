Filip Peeters in de clinch met burgemeester Boechout MVO

Filip Peeters (55) die momenteel te zien is als hoofdinspecteur Gerardi in 'Salamander', heeft het aan de stok met de burgemeester van Boechout, Koen T'Sijen (47).

Boechout is de gemeente waar heel wat BV's zich thuisvoelen. Bart Peeters en Jan Leyers, bijvoorbeeld. En ook het acteurskoppel Filip Peeters en An Miller. Filip viel de burgemeester openlijk aan. Hij beweert dat de ziel van hun dorp verloren gaat omdat het wordt volgebouwd, en dat de burgemeester en zijn aanhang de rode loper uitrollen voor projectontwikkelaars. Er wordt zelfs gefluisterd dat Filip Peeters - die beslist heeft minder te acteren - de volgende burgemeester van Boechout wil worden...

Geen geheim

Peeters verzet zich tegen een woonproject en een openbaar park naast zijn tuin. "Het is begonnen met een bouwovertreding," aldus burgemeester T’Sijen. "In de tuin van meneer Peeters staat een serre en is er een tennisveld. Een erfenis van de vorige eigenaars van zijn huis. Die serre is geen probleem, dat tennisveld wél. Dat werd ooit aangelegd zonder vergunning. Afbreken of in orde brengen volgens de wet. Regulariseren, dus. De eigendom van het echtpaar Peeters-Miller grenst aan het Vijverhof. Een mooi, oud landhuis met een tuin eromheen. Die tuin is zo groot dat hij als een park wordt beschouwd. Privé weliswaar. Maar het Vijverhof heeft nieuwe eigenaars die het landhuis willen restaureren en er dertig appartementen maken. Dat is, binnen bepaalde regels, perfect legaal. En het gemeentebestuur is met die nieuwe eigenaars overeengekomen om van hun enorme tuin een openbaar park te maken."

Protest

"De buurtbewoners mogen protest aantekenen. En sommigen hebben dat gedaan, óók het echtpaar Peeters-Miller. Zij zijn dus tegen dit woonproject én tegen een nieuw park voor iedereen. Terwijl we echt wel met veel bezwaren rekening hebben gehouden. Naar ik begrijp, vrezen meneer Peeters en zijn echtgenote voor ‘pottenkijkers’. Mensen die vanuit het park in hun tuin kunnen kijken. Terwijl daar grote, volle bomen en struiken staan die inkijk verhinderen. Dit hele dossier is nu in handen van de Raad van State, die het protest van omwonenden moet onderzoeken. Als het hele plan uiteindelijk wordt afgekeurd, krijgen de Boechoutenaars géén nieuw park. En dat zou zonde zijn. Elke inwoner van ons dorp is even belangrijk voor mij. BV of niet. Maar meneer Peeters verwijt mij en de rest van het gemeentebestuur nu wanbeleid en het overtreden van wetten en regels. En dat is compleet ongegrond!"

Voor de kinderen

"In het begin heb ik met hem hierover echt goeie gesprekken gehad. En toen was het van zijn kant absoluut geen ‘njet’. Maar nu... Zijn privacy zou helemáál niet worden aangetast, want je kan nu al niet in zijn tuin kijken... Het is een trieste zaak. Wij hebben met de gemeente prijzen gewonnen omdat we het groen en een goeie ruimtelijke ordening zo naar waarde schatten. Wel, dat park moet er komen, ook omdat het zo mooi aansluit op het gemeentelijke speelbos voor kinderen."