Fifth Harmony-zangeressen hebben amper nog contact

18 februari 2019

12u17

Bron: BuzzFeed 0 Celebrities Negen maanden nadat Fifth Harmony een pauze inlaste, hebben de zangeressen amper nog contact. Dat vertelt bandlid Ally Brooke (25) in een interview met BuzzFeed. “Iedereen doet nu z'n eigen ding”, verklaart ze.

In mei 2018 kondigden Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane en Lauren Jauregui aan dat ze tijdelijk stopten met Fifth Harmony. De meiden wilden niet gezegd hebben dat de groep definitief ophield te bestaan, dus werd de nadruk in alle perspraatjes met klem op een tijdelijke pauze gelegd. De zangeressen hadden zin om het elk solo te proberen om daarna terug te keren als groep. Het gigantische succes van ‘Havana’-zangeres Camila Cabello, die de groep eerder al voorgoed verliet, was daar zeker niet vreemd aan.

Een terugkeer van de overige vier zangeressen als groep staat echter nog niet meteen op de planning, want bandlid Ally onthulde in een interview met BuzzFeed dat er amper nog contact is met de andere bandleden. “Ik heb het gevoel dat iedereen wat met z'n eigen ding bezig is, we leven wat in onze eigen wereld”, verklaarde de ster. “We praten niet meer zoveel als vroeger, maar natuurlijk steunen we elkaar en we liken elkaars berichten op sociale media. We zien online wel wat de anderen doen en soms sturen we elkaar eens een privéberichtje”, aldus Ally.