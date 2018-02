Fergie verontschuldigt zich voor mislukte vertolking volkslied MVO

20 februari 2018

07u31 0 Celebrities Zangeres Fergie erkent dat ze met haar versie van het Amerikaanse volkslied, dat ze zondag zong voor aanvang van de NBA All-Star Game, de plank heeft misgeslagen. Ze nam een risico, zegt ze, maar dat pakte niet goed uit.

Aan TMZ vertelt ze het altijd een eer te vinden om het Amerikaanse volkslied te mogen zingen. "Gisteravond wilde ik iets speciaals proberen voor de NBA. Ik neem artistiek gezien graag een risico, maar deze uitvoering kwam niet over zoals ik had bedoeld. Ik hou van de Verenigde Staten en eerlijk, ik deed mijn best."

De zangeres koos voor een vrij lange jazzversie van The Star-Spangled Banner. Op sociale media werd haar uitvoering flink afgebrand en ook de spelers die tijdens het lied in beeld kwamen leken hun twijfels te hebben over het optreden in het Staples Center in Los Angeles.