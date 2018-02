Fergie krijgt bakken kritiek voor "slechtste versie van het volkslied ooit" MVO

19 februari 2018

De versie van het Amerikaanse volkslied die Fergie zondag zong voor de aftrap van de NBA All-Star Game, kon niet iedereen bekoren. Op sociale media werd haar uitvoering flink afgebrand en ook de spelers die tijdens het lied in beeld kwamen leken hun twijfels te hebben over het optreden.

De All-Star Game is een vriendschappelijke wedstrijd tussen twee gelegenheidsteams bestaande uit sterspelers van de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Met het duel wordt jaarlijks geld ingezameld voor goede doelen. De Canadese rockband Barenaked Ladies bracht het Canadese volkslied Oh Canada ten gehore en Fergie was uitgekozen om 'The Star-Spangled Banner' te zingen voor Amerika.

De zangeres koos voor een vrij lange jazzversie van het volkslied, die volgens verschillende mensen op Twitter leek geïnspireerd op Marilyn Monroe's beroemde verjaardagsserenade aan president Kennedy. Tijdens het live uitgezonden optreden kwamen enkele spelers en bezoekers in beeld, die zich niet enorm gecharmeerd toonden. Zo leken basketballer Draymond Green en presentator Jimmy Kimmel hun lach niet in te kunnen houden.

Fergie was niet de enige die werd bekritiseerd om haar optreden bij de wedstrijd. Eerder op de avond kreeg comedian Kevin Hart de volle laag op social media toen hij in het voorprogramma de spelers introduceerde en daar volgens veel kijkers veel te lang over deed.