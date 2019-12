Fergie en ex-man Josh Duhamel krijgen gedeelde voogdij over zoon SDE

20 december 2019

07u17

Een maand nadat Fergie (44) en Josh Duhamel (47) hun scheiding afrondden, zijn ze nu ook overeengekomen om de opvoeding van hun 6-jarige zoon Axl Jack evenredig te verdelen. Dit meldt The Blast.

De zanger en acteur zijn ook overeengekomen dat ze allebei geen alimentatie zullen ontvangen, omdat ze menen zelf te kunnen instaan voor de opvoeding van hun zoon. Er werd ook geen andere financiële steun gevraagd. De verdeling van hun vermogen en bezittingen heeft achter gesloten deuren plaats gevonden.

Het stel is sinds september 2017 al uit elkaar, na acht jaar getrouwd te zijn geweest, maar scheidde officieel pas twee jaar later. “Met heel veel liefde en respect hebben we besloten om eerder dit jaar als een koppel uit elkaar te gaan”, liet het koppel toen weten aan People. “Om onze familie de beste kans te geven om hieraan te wennen, wilden we dit privé houden voordat we dit met het publiek zouden delen. We zijn en zullen altijd een steun blijven voor elkaar en voor onze familie.”

Duhamel heeft ondertussen een relatie met de 25-jarige Miss World America Audra Mari.