Felicity Huffman voor het eerst in het openbaar na gevangenisstraf

29 oktober 2019

10u05

Bron: ANP 0 Celebrities Voor het eerst sinds haar vrijlating uit de Federal Correctional Institution in Dublin, Californië is Felicity Huffman (56) weer in het openbaar gezien. De ‘Desperate Housewives’-actrice werd samen met haar echtgenoot William H. Macy gespot nadat ze de rechtbank in Los Angeles hadden bezocht. Wat de twee daar precies deden is niet bekend. Dit meldt Entertainment Tonight.

De 56-jarige Huffman zat 11 dagen vast nadat ze schuldig werd bevonden in het Amerikaanse studiefraudeschandaal. Ze staat het komende jaar nog onder supervisie en moet een taakstraf van 250 uur volbrengen. Daarnaast dient ze een boete van 30.000 dollar te betalen.

Oorspronkelijk was Felicity veroordeeld tot 14 dagen cel, maar omdat ze al een dag in voorarrest had gezeten werd de straf al teruggebracht naar 13 dagen. En omdat de datum van haar vrijlating in het weekend viel, mocht de actrice de gevangenis op vrijdag al verlaten.