Felicity Huffman verlaat gevangenis dag eerder Redactie

17 oktober 2019

12u45

Bron: AD 0 Celebrities Actrice Felicity Huffman hoeft maar dertien dagen van haar twee weken gevangenisstraf uit te zitten. Volgens TMZ mag zij de cel eerder verlaten, omdat ze na haar arrestatie in maart twee uur op het politiebureau heeft doorgebracht. Dat zou nu gelden als een van haar strafdagen.

De Desperate Housewives-ster meldde zich dinsdag bij een gevangenis in Californië. Ze werd eerder veroordeeld omdat ze 15.000 dollar aan een zwendelaar heeft betaald om haar dochter extra tijd te geven bij een toelatingsexamen voor de universiteit. Bij de fraude zouden indien nodig ook foute antwoorden worden gecorrigeerd.

Naast de celstraf moest de voor een Oscar genomineerde actrice een boete van 30.000 dollar (27.000 euro) betalen en krijgt ze een taakstraf van 250 uur. Zij heeft haar excuses aangeboden voor haar rol in de universiteitsfraude. In totaal zijn in de zaak ruim vijftig mensen opgepakt. Een andere bekende naam in die groep is Full House-actrice Lori Loughlin. Haar zaak komt binnenkort voor.