Felicity Huffman hoopt na fraudeschandaal op comeback als actrice

21 april 2020

09u41

Bron: ANP 0 Celebrities Als het aan Felicity Huffman (57) ligt, wordt 2021 het jaar waarin ze haar comeback als actrice maakt. Huffman raakte in 2019 in opspraak vanwege haar aandeel in het Amerikaanse studiefraudeschandaal, waarvoor ze 11 dagen de gevangenis in moest. De ‘Desperate Housewives’-actrice heeft het incident afgesloten en kijkt nu alleen nog maar vooruit. Dat meldt Entertainment Tonight.

“Net zoals ieder ander zit Felicity momenteel thuis met haar gezin. Ondanks het feit dat is ze nog steeds erg betrokken bij de goede doelen waar ze zich al jaren voor inzet en hoopt ze, zodra de regels rondom het coronavirus wat soepeler worden, zich weer te kunnen storten op acteren. Uiteraard maakt ze dan ook haar taakstraf af, die vanwege het coronavirus nu ook even on hold staat,” aldus een bron.

Toen duidelijk werd dat Huffman 15.000 dollar had betaald om haar dochter Sophia hoger te laten scoren voor een toelatingsexamen, stak de actrice direct de hand in eigen boezem door schuld te bekennen. Na haar 11 dagen in de gevangenis moet ze 250 uur taakstraf volbrengen en een boete van 30.000 dollar (27.700 euro) betalen.