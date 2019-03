Felicity Huffman en Lori Loughlin verwijderen al hun sociale media na omkopingsschandaal AVA

18 maart 2019

16u00

Bron: Vulture, People 0 Celebrities Felicity Huffman (56) en Lori Loughlin (54) hebben het gehad met alle haatreacties die ze krijgen op sociale media. Volgens CBS News verwijderden de actrices al hun social media-accounts. De twee sterren, die onder andere bekend zijn van ‘Desperate Housewives’, krijgen het hard te verduren sinds ze verwikkeld zijn in een fraudezaak.

De Amerikaanse actrices hebben naar schatting 22 miljoen euro betaald om hun dochters in te schrijven in topuniversiteiten. De actrices kochten werknemers en studenten om en logen over de talenten van hun dochters. Zo liet Loughlin haar dochters inschrijven als professionele roeisters, terwijl de tieners zelfs nooit lid waren van een roeiteam. Ondertussen worden de celebs overspoeld met commentaar en haatberichten. Beiden beslisten hun profielen op sociale media offline te halen. Ook Huffman’s website werd verwijderd, opmerkelijk: de site was bedoeld voor vrouwen en moeders om ‘echte’ verhalen over opvoeding te delen.

Klacht voor 440 miljard euro

Een moeder uit Californië vervolgt onder meer Loughlin en Huffman voor 500 biljoen dollar (of 440 miljard euro). Ze beweert dat hun bedrog ervoor gezorgd heeft dat haar zoon niet werd toegelaten aan een elite-universiteit. Om welke universiteit het exact gaat is niet duidelijk, wel werden onder andere Yale en Stanford genoemd in de fraudezaak. De moeder, die Jennifer Kay Toy heet, diende op 13 maart klacht in omwille van een emotioneel trauma, civiele samenzwering en fraude. Toy verklaart dat haar zoon Joshua altijd een correcte werkethiek had en goede punten scoorde. Joshua zou zich kandidaat hebben gesteld bij verschillende universiteiten die genoemd zijn in de zaak, maar werd nergens geaccepteerd. “Ik ben me nu bewust van de schandalen waarin rijke mensen samenspannen met mensen in machtsposities om hun kinderen toegang te verlenen aan de universiteiten waar Joshua werd afgewezen”, schrijft Toy in de rechtszaak.

Ondertussen stopte het Amerikaanse tv-station Hallmark de samenwerking met Loughlin, die vooral bekend is door haar rol als aunt Becky in ‘Full(er) House’. Haar twee dochters besloten te vertrekken bij de University of Southern California. Zowel Huffman als Loughlin kwamen vorige week vrij na het betalen van een borgsom.