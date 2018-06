Fel vermagerde Johnny Depp verschijnt voor het eerst in het openbaar SD

Bron: The Sun 9 Celebrities Johnny Depp (54) is voor het eerst in het openbaar verschenen nadat een fan een 'verontrustende' foto postte op sociale media waarop een bleke en magere Depp te zien is.

De 'Pirates of the Caribbean'-acteur is momenteel op tournee met zijn band, Hollywood Vampires, en landde gisteren in Duitsland. Daar deelde hij handtekeningen uit en ging hij op de foto met fans die hem voor zijn hotel stonden op te wachten. Een duidelijk vermoeide Depp verschuilde zich achter een grote zonnebril en pet.

De Hollywoodacteur verscheen voor het eerst in het openbaar nadat er afgelopen weekend een foto opdook die voor bezorgdheid zorgde. Depp was de voorbije week in Rusland om er met zijn band, waarin hij gitaar speelt, op te treden. Fans schrokken zich een hoedje toen ze zagen hoe mager de acteur geworden is. "Mijn held ziet er ziek uit", schreef een bezorgde fan op Instagram.

Moeilijk jaar

Het is een moeilijk jaar voor Johnny Depp. Er lopen verschillende rechtszaken waarbij de acteur betrokken is en bovendien klaagde hij zelf z'n voormalige management aan. Zij zouden geld geïnvesteerd hebben zonder zijn toestemming. Daarnaast beschuldigt zijn ex-vrouw Amber Heard hem van fysiek geweld. Ze kreeg uiteindelijk 7 miljoen dollar toegewezen, een bedrag dat ze aan het goede doel schonk.

Depp heeft voorlopig nog niet gereageerd op de geruchten. Volgens IMDb is de acteur momenteel met twee films bezig: 'Richard Says Goodbye' en 'The Invisible Man'. Fans hopen dat zijn nieuwe look daar iets mee te maken heeft. Er komen dit jaar nog verschillende films met Johnny Depp aan, waaronder de nieuwe 'Fantastic Beasts'-film.