Fassbinder-actrice Irm Hermann overleden MVO

28 mei 2020

15u55

Bron: ANP 0 Celebrities De Duitse actrice Irm Hermann, die meespeelde in verschillende films van Rainer Werner Fassbinder en andere bekende regisseurs van de Neuer Deutscher Film, is op 77-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar manager donderdag bevestigd.

Hermann werd in 1942 geboren in Munchen. Nadat ze afstudeerde, vond ze werk als secretaresse, tot een ontmoeting met Fassbinder in 1966 haar levensloop compleet veranderde. Nog in datzelfde jaar speelde ze in zijn kortfilm “Der Stadtstreicher”.

In de jaren die volgden, werd ze een van de vertrouwelingen van de cineast, die beschouwt wordt als een van de stichters van het naoorlogse Neuer Deutscher Film-genre. Ze speelde onder meer in diens eerste langspeelfilm “Liebe ist kälter als der Tod” (1969), maar ook in het veelgeprezen “Berlin Alexanderplatz” (1980).

Hermann acteerde ook in films van andere Duitse grootheden. Zo speelde ze in 1979 in “Woyzcek” van Werner Herzog.

Nadat ze in 1975 naar Berlijn verhuisde, bouwde Hermann ook een carrière uit in het theater.