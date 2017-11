Faroek is geen katje om zonder (boks)handschoenen aan te pakken MVO

09u53 0

Faroek Özgünes, onderzoeksjournalist en terreurspecialist van 'VTM Nieuws' is zijn vrije tijd een verwoed bokser. Als hij niet achter nieuws, getuigen en informatie aanzit, is hij vaak terug te vinden in de boksring, met de handschoenen aan. De ideale manier om spanning en deadlines van zich af te schudden. VTM maakte van Faroek een kort portret.

vtm Faroek bokst in zijn privé.