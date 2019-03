Fans woest nadat Drake concerten in Amsterdam en Antwerpen afzegt TK

20 maart 2019

09u33

Bron: ANP 0 Celebrities Veel fans zijn weer woest op rapper Drake voor het onverwacht afgelasten en verplaatsen van zijn concerten in april in de Ziggo Dome. Op sociale media regende het boze reacties nadat het nieuws maandagavond bekend werd gemaakt. Ook de Sportpaleis-concerten werden verplaatst.

Veel buitenlandse fans hebben een heel weekend om het optreden heen gepland en zien nu geen reden meer om naar Amsterdam te komen. De kosten van het concertticket krijgen zij wel terug, maar de vluchten zelf zijn ‘non-refundable’. Dit betekent soms een verlies van meer dan 1.000 euro.

Het concert dat rapper Drake op 23 april in Amsterdam zou geven, werd zonder duidelijke reden afgelast. Het is niet de eerste keer dat Drake een gepland concert afzegt. Hij zou in maart 2017 ook in de Ziggo Dome staan, maar kwam uiteindelijk toch niet opdagen omdat hij ziek was. Fans wachtten toen een uur in de zaal op zijn komst. Het inhaalconcert dat een aantal dagen later plaatsvond, begon anderhalf uur te laat. Veel fans weigerden nogmaals af te reizen naar de Ziggo Dome.

De twee andere concerten van Drake die gepland stonden op 25 en 26 april, zijn verplaatst naar 15 en 16 april. Het is onduidelijk waarom dit is gebeurd. Drake doet Nederland aan in het kader van zijn ‘The Assassination Vacation Tour’.

Sportpaleis

Normaal gezien zou Drake op 19 en 20 april ook het Sportpaleis aandoen, maar die concerten werden eveneens afgelast. Mensen met tickets kregen een mail van Tele Ticket Service en Live Nation dat ze vervangen worden door één nieuwe datum: op 13 april. De concertgangers werden ‘gelijkwaardige (of betere) tickets als eerder aangekocht’ beloofd. Ook hier werd geen reden gegeven voor de reorganisatie van de tournee.