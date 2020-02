Fans willen ‘Justice For Johnny Depp’ na gelekte bekentenis van Amber Heard: “Ik heb hém geslagen” MVO

03 februari 2020

09u52 8 Celebrities Na een lange, geladen stilte rond de rechtszaak tussen Johnny Depp en zijn ex-vrouw Amber Heard, is er plotseling een bom gebarsten. Nu er een opname van Amber is opgedoken waarop zij bekent dat ze Johnny heeft geslagen, doen zijn fans de hashtag #JusticeForJohnnyDepp viraal gaan op Twitter.

Het drama na hun scheiding duurt inmiddels al langer dan hun huwelijk. Amber Heard beschuldigde Johnny ervan dat hij haar fysiek mishandelde. Die laatste ontkende dat, maar kon niet verhelpen dat hij voor de leeuwen werd geworpen. Filmliefhebbers wilden hem niet meer op het grote scherm zien. Harry Potter-fans waren zelfs van plan om de ‘Fantastic Beasts And Where To Find Him’-film te boycotten omdat Depp gecast was. Schrijfster J.K. Rowling kwam toen voor hem op, en bracht zo zélf de woede van haar vele fans over zich heen. Het gerucht gaat zelfs de ronde dat Disney vanwege de Heard-Depp-rechtszaak heeft besloten dat Johnny niet langer zijn meest iconische rol mocht spelen: kapitein Jack Sparrow.

Bandopname

Allemaal onterecht? Misschien wel, zo blijkt uit nieuw bewijsmateriaal. Een geluidsopname die werd gemaakt tijdens een therapiesessie van twee uur, werd vrijgegeven door de advocaten van Depp. Op het bandje is te horen hoe Amber Heard vertelt dat zij haar toenmalige echtgenoot heeft geslagen. Daaruit maken zijn fans nu op dat Depp al die tijd onschuldig was. Heard heeft tot nu toe alle geweld tegenover haar echtgenoot ontkend, maar de opname dateert al van 2015, wat betekent dat er ergens wel degelijk leugens in het spel zijn.

Opgezet spel

Eerder kwam Heard al in opspraak toen make up-artieste Samantha McMillen beweerde dat Amber haar blauwe plekken in scène had gezet. “Amber heeft breed uitgesmeerd dat Johnny haar bont en blauw heeft gemept. Maar in realiteit was er geen schrammetje te zien”, klonk het. “Amber beweerde dat Depp haar twee blauwe ogen had geslagen, toen ze te gast was bij ‘The Late Late Show with James Corden’. Maar ik had enkele uren voor de opnames de make-up van Amber verzorgd en er was geen sprake van een verwonding.”

Depp gaf in de rechtbank wel toe dat hij Amber geduwd heeft - maar volgens hem enkel omdat zij hem op dat moment aanviel. Bovendien beschuldigt hij haar ervan dat ze een verhaal over een wonde aan zijn hand heeft verdraaid. Een half jaar geleden moest Depp naar het ziekenhuis vanwege een afgesneden vinger. Volgens hem een ongelukje op de set, maar volgens Heard het resultaat van huiselijk geweld. “Hij sloeg een fles kapot op het aanrecht, zo is het gebeurd”, beweerde ze. Maar oplettende fans stellen zich vragen: “Zijn vingernagels zijn zwart gemaakt, op de foto met de wonde. Dat is een onderdeel van zijn Jack Sparrow-look in ‘Pirates Of The Caribbean’, waaraan hij op dat moment werkte. Ofwel wast hij zich niet voor hij naar huis gaat, ofwel zou zijn verhaal over een ongeluk op de set kunnen kloppen.”

#JusticeForJohnnyDepp

Waar rook is, is vuur. Zo concluderen zijn vele aanhangers. Alle twijfelachtige beweringen van Heard in combinatie met haar eigen bekentenis, doen hen geloven dat ze het merendeel van haar beschuldigingen heeft verzonnen. “En dat noemt zich dan een mensenrechtenactiviste”, klinkt het verontwaardigd op Twitter. “...terwijl ze zélf toegeeft dat ze geweld gebruikte tegenover haar echtgenoot. Het léf.”

Anderen steken de hand dan weer in eigen boezem: “Kan je geloven dat we de HarryPotter-franchise gingen boycotten omdat er een onschuldige man in meespeelde? Laten we nooit meer twijfelen aan de wijsheid van J.K. Rowling.”

Een andere oproep die vaak terugkomt, gaat over de meest concrete vorm van gerechtigheid: “Amber moet hiervoor aangeklaagd en veroordeeld worden. Ze heeft zijn carrière bijna verpest. Hierop zou een gevangenisstraf moeten staan.”

Johnny Depp en Amber Heard hebben geen van beiden gereageerd op de nieuwe ontwikkelingen.

Can you imagine that all this time Amber Heard has been running around being an actual human rights ambassador, all while there were actual audio tapes of her admitting to abuse and shamelessly gaslighting Johnny Depp. The nerve. THE NERVE#JusticeForJohnnyDepp KeepRocking(@ truthhurts06) link

Can’t believe some of you nearly bullied J.K Rowling into removing Johnny Depp from Fantastic Beasts. I hope you’re all ashamed. #JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/bXgU7rlfla Weffrey Jellington(@ jeffwellz) link

amber needs to be jailed #JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/DYj5SmHxkc JODYE III(@ fiyinxjobb) link

me seeing #JusticeForJohnnyDepp trending, knowing he was innocent the whole time cause amber heard is a sociopath 😳 pic.twitter.com/i4JvgjzL0Q stupid idiot(@ banditoeva) link

HELL YEAHHHHHH#JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/uyWj0BQnJB Mariana 🏳️‍🌈(@ Mariana_fcp) link