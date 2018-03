Fans van Kanye West kunnen elkaar via speciale datingsite leren kennen IB

20 maart 2018

03u00

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities Fans van Kanye West kunnen via een speciale site op zoek naar andere liefhebbers van de rapper om mee te daten. Het is niet duidelijk of Kanye zelf iets met het platform te maken heeft.

Billboard ontdekte een aantal aankondigingen voor Yeezy Dating op Instagram. Daarin staat onder meer dat de datingsite nog deze maand van start gaat. De makers noemen de website in de aankondiging "een datingsite voor fans van het genie meneer West."

Taylor Swift-fans niet welkom

Niet iedereen kan terecht op de site. Fans van Taylor Swift zijn niet welkom op Yeezy Dating, zo laat de organisatie weten. Kanye West heeft een langlopende vete met de zangeres. Die begon in 2009 toen Taylor de prijs voor beste videoclip bij de VMA's won. Terwijl zij haar fans en de organisatie bedanken, pakte de rapper de microfoon van haar af om te laten weten dat hij vond dat Beyoncé de prijs had moeten winnen.

Telefoongesprek

Afgelopen jaar liep de ruzie hoog op, toen Kanye het in het nummer Famous over Taylor had en haar een 'bitch' noemde. De zangeres was boos, maar Kanye beweerde dat zij akkoord was gegaan met de tekst. Zijn vrouw Kim Kardashian plaatste later opnames van een telefoongesprek waarin Taylor toestemt met het nummer, maar uit het fragment wordt niet duidelijk of Kanye haar de hele tekst heeft laten horen.