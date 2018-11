Fans van Elton John boos: artiest zegt concert pas na aanvangstijd af TK

28 november 2018

09u26

Bron: ANP 0 Celebrities Het concert dat Elton John gisterenavond zou geven in Florida, werd op het laatste moment gecanceld wegens een oorontsteking van de zanger. Veel bezoekers waren verontwaardigd over de afzegging, die pas bekend werd gemaakt toen het optreden al twintig minuten bezig had moeten zijn.

Een aantal concertgangers lieten op Twitter weten dat ze niet blij waren dat ze geld hadden uitgegeven aan parkeren, eten, drinken en merchandise en toen pas te horen kregen dat ze voor niks waren gekomen. Het stadion waar het optreden plaats zou vinden, liet weten dat ze ook niet eerder op de hoogte werden gebracht.

Elton is in september gestart met zijn drie jaar durende afscheidstournee, de ‘Farewell Yellow Brick Road Tour’. Een aantal uur nadat bekend was gemaakt dat het concert in Orlando niet zou doorgaan, liet het management van de Brit weten dat ook het optreden van vanavond in Tampa op aanraden van de artsen wordt verzet naar een latere datum.