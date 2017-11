Fans tegen Catherine Zeta-Jones: "Wat heb je met je gezicht gedaan" KDL

11u48

Bron: Instagram 0 Photo News Celebrities De 48-jarige actrice Catherine Zeta-Jones deelt lustig foto's en selfies op Instagram en daar zijn haar fans erg blij om. Al stellen ze zich wel vragen bij een van haar laatste foto's.

Catherine maakte de selfie in een auto en hoewel erg veel fans zeggen dat ze er erg mooi uitziet, krijgt de actrice ook commentaar op haar gezicht. Volgens enkele volgers ziet haar huid er plots veel strakker uit dan voordien. "Wat heb je met je gezicht gedaan?", vragen ze zich af in de commentaren onder de foto. Er wordt zelfs gezegd dat Catherine te vaak onder het mes is gegaan en daar nu echt wel mee moet stoppen. De actrice heeft zelf nog niet gereageerd op de kritiek die ze krijgt.

Quick car selfie 😘 #SelfieSaturday Een foto die is geplaatst door null (@catherinezetajones) op 18 nov 2017 om 22:40 CET