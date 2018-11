Fans schrikken van ‘nieuwe’ gezicht van Cheryl Cole KDL

13 november 2018

16u23

Bron: Daily Mail 1 Celebrities Sinds de geboorte van haar zoontje Bear (1,5) en de breuk met zanger Liam Payne (25) enkele maanden later, trok Cheryl Cole (35) zich terug uit de spotlights. Maar nu is ze helemaal terug met nieuwe muziek en vooral haar eerste nieuwe videoclip lokt veel reactie uit bij haar fans.

“Cheryl, wat heb je met je gezicht gedaan?” en “Cheryl heeft haar gezicht verpest”, klink het op sociale media. Ook een plastisch chirurg mengt zich in de discussie rond het ‘nieuwe’ gezicht van Cheryl. Aan Daily Mail vertelt hij dat hij er zeker van is dat Cheryl aan haar gezicht heeft laten sleutelen. “Naar mijn mening heeft Cheryl wat fillers in haar wangen laten zetten, aangezien haar jukbeenderen voller en meer gedefinieerd zijn dan vroeger. Ook denk ik dat ze wat botox en lipfillers heeft laten inspuiten.”

Cheryl zelf zegt aan Sunday Times Magazine dat ze niet naar een plastisch chirurg is getrokken, maar dat haar gezicht anders is geworden na de komst van Bear. “Mijn hele lichaam, en dus ook mijn gezicht, is allemaal veranderd sinds Bear is geboren. Maar ik voel me veel beter dan eerst. Het maakt mij niets uit dat ik er nu zo uitzie. Ik ben er niet mee bezig”, klinkt het.