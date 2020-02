Fans scharen zich achter Johnny Depp: petitie eist dat Amber Heard rol in 'Aquaman' verliest LOV

21 februari 2020

11u54

Bron: Mirror 0 Celebrities Fans van Johnny Depp (56) zijn woedend. Nadat er recent een telefoongesprek tussen de acteur en zijn ex Amber Heard (33) uitlekte, zoeken heel wat aanhangers naar gerechtigheid. Zo eisen ze dat de actrice, die beschuldigd wordt van huiselijk geweld, haar rol in de nieuwe ‘Aquaman’-film verliest en ook haar contract met beautygigant L’Oréal.

De saga tussen exen Johnny Depp en Amber Heard blijft maar aanslepen. Begin februari lekte nog een audiotape uit waarop Amber te horen was en toegeeft dat ze haar ex, Johnny, heeft geslagen. In een nieuw, gelekt telefoongesprek spraken beiden over de gewelddadige confrontaties. Zo leek Heard zelfs met Depp te spotten, wanneer hij zei dat hij ook het slachtoffer is van huiselijk geweld: “Niemand zal je geloven als je zegt dat ik je sloeg.” Het gesprek vond plaats in 2016.

Dat uitgelekte gesprek zorgt voor heel wat woede bij fans van de acteur, die de afgelopen jaren door het slijk werd gehaald door het aanslepende conflict met zijn ex. Depp startte al een rechtszaak tegen Heard, die een opiniestuk schreef voor de Washington Post in december, waar ze zei een slachtoffer van huiselijk geweld te zijn. De acteur eist daarvoor een schadevergoeding van zo’n 46 miljoen euro.

(Lees verder onder de video.)

Petities

Tijd voor actie, denken heel wat mensen nu. Op change.org werd een petitie opgezet om beautygigant L’Oréal te verplichten het miljoenencontract met Heard te verbreken, die al een tijdje één van de gezichten van het merk is. In de spotjes wordt Heard ook steeds omschreven als ‘actrice & filantroop’, wat het bloed van de fans nog meer doet koken. De beoogde 7.500 handtekeningen werden al behaald, maar een reactie van L’Oréal zelf kwam er nog niet. Fans roepen intussen een boycot uit, en zeggen geen producten meer van het beautybedrijf te kopen.

Ook filmstudio Warner Bros. krijgt boze fans over zich heen. Heard werd gecast voor de nieuwe ‘Aquaman 2'-film, maar een petitie roept ook daar weer op om de actrice te schrappen van het project. “Sinds de tapes bewijzen dat Amber Heard een geweldpleger is, zijn Warner Brothers en DC Entertainment verplicht om Heard van ‘Aquaman 2' weg te halen. Ze mogen het lijden van de slachtoffers niet negeren, en een geweldpleger niet in de spotlights zetten.” Van de 500.000 beoogde handtekeningen, werden er al zo'n 350.000 binnengehaald. Ook van de filmstudio was nog niets te horen.

Lees ook: Amber Heard in gelekt telefoongesprek: “Vertel het hen maar, Johnny, niemand zal geloven dat ik jou heb geslagen”