Fans, opgelet! Vlaanderens meest legendarische naaktkalender komt terug

22 januari 2018

Celebrities Fans van een streepje naakt: spits je oren! Want Dennis Black Magic brengt samen met het autoblad GR8 een stukje geschiedenis opnieuw uit: de befaamde naaktkalender uit 1999 met ex-Miss België Tanja Dexters krijgt nu, exact twintig jaar later, een officiële herdruk.

"Al 18 jaar lang krijg ik de vraag of deze kalender nog te verkrijgen is", vertelt Dennis. In 1999 was de Vlaamse pornokoning de eerste die een naakte Miss België op de gevoelige plaat wist vast te leggen. Het werd een trend binnen BV-land, want intussen poseerden ook Inge Moerenhout, 'Temptation Island'-ster Katrien Schotte, 'Thuis'-actrice Pascale Bal en mevrouw Koen Wauters Valerie de Booser naakt voor de pornokoning.

De kalender met Tanja Dexters, die gedrukt werd op 4.500 genummerde exemplaren, was destijds in amper negen uur uitverkocht. De foto's werden bovendien zo goed gesmaakt, dat Playboy Nederland ze in juni 2000 opkocht om ze op hun cover te plaatsen. Nu zal het automagazine GR8 zijn die de foto's door de persen laat rollen.

"Hele eer"

Dat een automagazine als GR8 de kalender heruitgeeft is logisch, meent Dennis Black Magic. "Naakte missen en auto's gaan nu eenmaal hand in hand", zegt hij.

"De kalender met Tanja Dexters was legendarisch", aldus Dries Dumoulin, eigenaar en uitgever van GR8-magazine. "Het is een hele eer dat wij die opnieuw kunnen uitgeven."

De nieuwe, herdrukte kalender voor het jaar 2019 zal de twaalf originele foto's van de Nederlandse fotograaf Hans Van Uden uit 1999 bevatten. Ze krijgt wel een nieuwe cover: een gitzwarte, waarop de naam van Tanja Dexters zal prijken. De kalender zal uit worden gebracht in een gelimiteerde oplage van 2.500 genummerde exemplaren.