Fans niet blij met wassen Madame Tussauds-beeld van Ariana Grande MVO

27 mei 2019

14u12

Bron: ANP 0 Celebrities Het nieuwe wassen beeld van Ariana Grande in Madame Tussauds valt niet bij iedereen in de smaak. Op social media klagen fans dat het beeld totaal niet lijkt op de 25-jarige zangeres.

Vooral over het gezicht zijn ze niet enthousiast. Ze zijn “enorm teleurgesteld” en sommigen vinden het zelfs “beledigend”. “Ik haat Ariana’s nieuwe wassen beeld. Het is niet haar gezicht. Ze verdient meer respect”, luidt een van de reacties op het beeld dat onlangs werd onthuld. Een ander schrijft: “Zeg tegen het wassen beeld dat het uit de weg gaat zodat ik Ariana kan zien.” Haar huid zou veel bleker zijn dan in werkelijkheid en ook haar wenkbrauwen kloppen volgens fans niet. De outfit, een oversized trui met knielange zwarte laarzen, kon wel op positieve reacties rekenen.

De wereldster heeft ook in Amsterdam een wassen evenbeeld. Madame Tussauds liet in april 2017 als eerste ter wereld een dubbelganger van de zangeres maken.