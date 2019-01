Fans maken zich zorgen om fel vermagerde Céline Dion KD

23 januari 2019

18u00 0 Celebrities Céline Dion (50) viel op tijdens de Parijse modeweek waar ze te gast was. De Canadese zangeres zag er onrustwekkend mager uit en dat is haar vele fans op sociale media niet ontgaan.

De ‘My Heart Will Go On’-zangeres maakte haar opwachting tijdens de modeweek in Parijs om er de show van de Franse ontwerper Alexandre Vauthier bij te wonen. Samen met een bevriende danser nam ze plaats op de eerste rij en daarbij viel meteen op hoe mager de zangeres geworden is. Naast vele gemene commentaren, waren er online ook heel wat fans die zich oprecht ongerust maakten over de gezondheid van de zangeres. “Dit is toch echt niet meer gezond?”, klinkt het ongerust.