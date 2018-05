Fans maken zich zorgen om extreem magere Tara Reid (42) KVDS

28 mei 2018

22u02 41 Celebrities Fans van de Amerikaanse actrice Tara Reid (42) maken zich zorgen over haar nadat ze enkele vakantiefoto’s van zichzelf postte op de Dominicaanse Republiek. Daarop is te zien dat ze erg mager is. De jongste jaren kwam Reid al vaker in het nieuws met haar lage gewicht.

“Wat is er in godsnaam gebeurd met haar? Draag zorg voor jezelf, lieverd” en “Ze ziet er ziek uit, ze heeft anorexia of zit aan een vreselijke drug. Ik ben niet negatief, maar maak me alleen maar zorgen. Als ze niet oplet en hulp zoekt, wordt ze nog de volgende celeb op de voorpagina’s van de kranten”, klinkt het onder meer in enkele commentaren.

Having the best time with my girls in Casa de Campo, Dominican Republic #happymemorialday ❤️😘🔥🌴

Alarmerend

Ook eind vorig jaar doken al alarmerende geruchten op over de American Pie-actrice. Zo toonden foto’s van een avondje uit met haar vriend Ted Dhanik in november 2017 dat ze nog maar vel over been was. Volgens ingewijden toen woog ze nog maar amper 40 kilogram.