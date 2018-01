Fans lachen met de verloving van Paris Hilton en wel hierom KDL

09u04 0 Instagram Paris Hilton en haar verloofde Celebrities Paris Hilton is afgelopen weekend ten huwelijk gevraagd door haar vriend Chris Zylka. De hotelerfgename deelde dinsdag enkele foto's van het aanzoek op haar Instagrampagina, maar vooral de video van het aanzoek zorgde voor hilariteit bij haar fans.

Op de video is namelijk te zien hoe Chris op één knie gaat, de grote vraag stelt en Paris haast meteen 'ja' zegt, het doosje met de ring uit zijn handen grist en Chris omhelst en kust. De blondine geeft haar vriend niet eens de kans om de ring ter waarde van 1,66 miljoen euro rond haar vinger te schuiven. Dat deed Paris gewoon zelf.

Fans vinden de video bijzonder grappig, dat blijkt uit de vele reacties op Instagram. "Ligt het aan mij of denkt Paris gewoon: oh my god, geef mij die ring" en "Ze geeft hem niet eens een kans om de ring rond haar vinger te schuiven", zijn maar twee van de reacties.

