Fans drijven de spot met J.K. Rowling: "Stóp met nutteloze feiten over Harry Potter te delen, we zijn het zat"

18 maart 2019

16u45

Bron: Altpress 1 Celebrities Zelfs de grootste Harry Potter-fan verzuchtte zich even toen J.K. Rowling deze week alwéér een nieuwtje over haar magische wereld deelde. Die zogenaamde Pottermore-weetjes worden steeds vreemder, en haar volgers zitten er niet bepaald meer op te wachten, zo lieten ze deze week weten via sociale media.

Het begon toen Rowling professor Perkamentus enkele jaren geleden outte als homoseksueel - een fun fact dat destijds nog wel met open armen ontvangen werd door het grootste deel van haar publiek - en liep uit tot tovernaars-weetjes zoals “voor er toiletten bestonden, gingen tovenaars gewoon naar de wc waar ze stonden, om daarna het bewijs weg te toveren”. “Dat wilde niémand weten”, klonk het op Twitter. “J.K. Rowling, stóp er alsjeblieft mee!”. Vele fans van het eerste uur menen dat de schrijfster haar goudhaantje van een boeken- en filmreeks maar niet los kan laten, en zo uiteindelijk afbreuk doet aan haar werk.

Seksuele spanning

“Er zitten grote plotgaten in de nieuwe films van ‘Fantastic Beasts’, en niemand zit te wachten op de toiletgewoonten van tovenaars uit de middeleeuwen”, smeken ze. “Kunnen we Harry Potter niet laten voor wat hij is, voor zijn nalatenschap helemaal de mist in gaat?”

Deze week stuurde Rowling alweer een ‘weetje’ de wereld in stuurde, namelijk: “Perkamentus (Jude Law, red.) en Grindelwald (Johnny Depp, red.) hebben een erg seksuele spanning tussen hen. Het was destijds, in hun jonge jaren, een passionele, liefdevolle relatie. Maar net zoals in elke relatie, homo of hetero, welk label we er ook op willen plakken, niemand weet écht wat de ander voelt. Je kan denken dat je het weet, maar je weet het niet.” Deze keer vonden haar fans dat het nu écht welletjes was geweest.

Twitter

Ze begonnen een grapje op Twitter, waarmee ze wilden aantonen dat niemand om die informatie gevraagd had. Het vaste format is “Niemand: ... , J.K. Rowling: - vul hier een volledig verzonnen en enorm bizar weetje over Harry Potter in -”. Zo bedachten enkele fans dat Voldemort mogelijk een penis van 30 centimeter lang zou kunnen hebben of dat Perkamentus in 2003 gestemd zou hebben voor Bernadette Peters als ‘beste actrice’ bij de Tony Awards.

Het is niet de eerste keer dat Rowling de wrok van haar eigen fans over zichzelf uitroept. Het heeft haar echter nooit tegengehouden om vreemde informatie te blijven delen. Of ze deze keer wel haar lesje heeft geleerd, is dus nog maar de vraag.

No one:

J.K. Rowling: Voldemort has a 12-inch penis Dana Schwartz(@ DanaSchwartzzz) link

No One:



J. K. Rowling: a quaffle is also a magic sex position Alan Henry(@ AlanHenry) link

No one:



J. K. Rowling: Dumbledore voted for Bernadette Peters for the Tony Award for Best Actress in '03. John Robert Allman(@ Johnny_Allman) link

NO ONE:



J.K. ROWLING: Dumbledore doesn't blink during sex & only eats cabbage Roxi Horror 💀🌸(@ roxiqt) link

No-one:



J.K. Rowling: Neville got his last name because he likes getting a finger up the bum James Marriott(@ JamesMarriottYT) link