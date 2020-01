Fans delen (ongemakkelijke) ontmoetingen met beroemdheden: "De derde keer was ze echt gealarmeerd” SDE

12 januari 2020

15u00

Bron: Twitter 0 Celebrities Je grootste idool ontmoeten, het kan leuke situaties opleveren, maar het kan soms ook best ongemakkelijk zijn. Op Twitter delen heel wat mensen op dit moment hun grappigste verhalen. Wij selecteerden de leukste anekdotes.

Harry Styles en de puppy

“Ik stond buiten een restaurant in Hollywood en wilde mijn bestelling gaan ophalen. Alleen mocht ik niet binnen omdat ik mijn puppy bijhad", schrijft Rory Carroll. “Harry Styles zag de moeilijke situatie waarin ik me bevond, tikte op mijn schouder en zei dat hij wel op Oscar kon passen terwijl ik naar binnen ging. Wat een kerel!”

I was outside a restaurant in Hollywood trying to pick up my take out order but couldn’t go in because I was with my puppy. Harry Styles saw my predicament, tapped me on the shoulder and said he could watch Oscar while I went in. What a guy pic.twitter.com/B5bQ7PQYdI Rory Carroll(@ rorydcarroll) link

Het wisselgeld van P. Diddy

“Puff kwam naar de studio van JD om er te werken terwijl hij in Atlanta was", herinnert een zekere Clifford Henson zich. “Hij wilde iets uit de automaat halen, maar had alleen een stapeltje biljetten van honderd dollar bij. Hij keek me aan en zei: “Playboy, kun je me een dollar lenen?” Ik zei uiteraard dat dat goed was en gaf het aan hem. In ruil gaf hij me een briefje van honderd dollar.”

De koele Naomi Campbell

Taylor Stone had een niet zo vriendelijk gesprek met Naomi Campbell. “Ik stond in de wachtrij op JFK (de luchthaven in New York, red.) en zag Naomi Campbell vlak naast me staan. De eerste woorden die uit mijn mond kwamen, waren ‘Ik heb nog nooit een beroemdheid ontmoet!’. Maar ze legde me meteen het zwijgen op met de woorden: ‘Schatje, ik ben geen beroemdheid, ik ben een supermodel.’ Ik was zo beschaamd!”

De toevallige ontmoetingen met Whoopi Goldberg

“Een paar jaar geleden was er een periode van twee maanden, waarin ik Whoopi Goldberg drie keer toevallig tegen het lijf liep in verschillende delen van New York”, schrijft Miz Jenkins. “De eerste keer lachte ze naar me, de tweede keer keek ze lichtjes in de war, de derde keer leek ze eerder gealarmeerd.”

De koffie van Rihanna

“Ik werd bijna in elkaar geslagen door de beveiliging van Rihanna”, bekent een zekere Larry. “Het gebeurde in een Starbucks in LA toen ik bijna vier lattes op haar morste." Maar geen nood, het liep goed af. “Ze was enorm vriendelijk, en kon ermee lachen. Uiteindelijk nodigde ze me uit op haar feestje later die avond.”

De eenzame beroemdheid

“Ik ging naar een vrij exclusief verjaardagsfeestje met enkel A-list beroemdheden", vertelt Michael B. Clark. “Aangezien ik zelf nogal verlegen ben, probeerde ik uit alle macht om sociaal te doen. Ik zag een vriendelijke oudere vrouw met een hoodie aan in een hoekje zitten, met niemand in de buurt. Dus ik begon met haar te praten, zo'n tien minuutjes. En toen ik wegliep, kwam Kelly Ripa (een Amerikaanse talkshowhost, red.) naar me toe en zei ze: ‘Waar heb jij zo lang met Madonna over gepraat?’ Ik had totaal geen idee met wie ik aan het praten was.”

Anonieme Pink

“We reden op snelweg 5 en zagen plots Pink en Carey Hart", schrijft een zekere MPG. “Net als hen reden we van de snelweg en stopten we bij een tankstation. Zij ging recht naar het toilet en wij volgden (mijn vriendin moest écht naar het toilet!). Mijn vriendin vroeg haar: ‘Ben jij Pink?’ En ze antwoordde: ‘Vandaag niet.’”

De lachende prins

“Ik ontmoette prins Charles toen ik in het ziekenhuis een bloedtest voor mijn eczeem moest doen", vertelt Natanya. “Hij bezocht er zieke kinderen met kanker. Hij schudde mijn hand en vroeg: ‘Oooh, wat is er mis met jou?’ En ik antwoordde: ‘Eeuh, ik heb eczeem.’ De prins en de aanwezige pers moesten gewoon lachen.”