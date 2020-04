Fans bezorgd om felvermagerde ‘Black Panther’-acteur Chadwick Boseman: “Gaat alles wel goed met je?” TDS

17 april 2020

12u00

Bron: Instagram 0 Celebrities De fans van ‘Black Panther’-acteur Chadwick Boseman (42) maken zich ernstige zorgen. Via de sociale media laten honderden volgers weten dat ze ongerust zijn over zijn wel erg magere uiterlijk en ze vragen zich af wat er aan de hand is. Boseman deelde zopas een video op Instagram, maar kreeg meteen heel wat commentaar op zijn gewicht te verwerken.

Van “Ben je afgevallen voor een filmrol???”, over “Nog iemand in shock door hoe hij eruit ziet?” tot “Jezus, gaat het wel goed met je? Blijf gezond en veilig”: het zijn maar enkele commentaren die de populaire acteur naar het hoofd geslingerd kreeg, toen hij donderdag een videoboodschap van zichzelf op Instagram deelde.

In het fragment stelt Chadwick een nieuw initiatief voor om de huidige coronaviruspandemie te bestrijden. “Ik hoor wanhopige verhalen van mensen in het hele land, en we weten dat onze gemeenschappen het meest lijden en dringend hulp nodig hebben”, zei hij. “Ik vier #JackieRobinsonDay met de lancering van Thomas Tull’s #Operatie 42, een donatie van 4,2 miljoen dollar voor beschermingsmiddelen aan ziekenhuizen die de Afro-Amerikaanse gemeenschappen helpen die het hardst zijn getroffen door de pandemie.”

‘Draag zorg voor jezelf!’

Een hartverwarmend gebaar, daar twijfelt niemand aan. Al willen Chadwicks volgers toch benadrukken dat hij in deze onzekere tijden ook vooral goed voor zichzelf moet zorgen. “‘Ik hoop dat het goed met je gaat, je uiterlijk is veranderd. Draag zorg voor jezelf”, reageert iemand. Een ander schrijft: “Kerel, ik ben hier helemaal voor! Maar stel alsjeblieft je fans gerust over je gezondheid, want zelfs ik begin me een beetje zorgen te maken.” En nog iemand anders laat weten: “Ik herkende hem eerst niet. Ik zie dit niet graag gebeuren. Het is prachtig dat je je inzet voor de meest kwetsbaren, maar verlies ook jezelf niet uit het oog, oké?”

Het is voorlopig onduidelijk of Chadwick Boseman inderdaad gewicht verliest voor een toekomstige rol. In mei 2022 verschijnt het vervolg op ‘Black Panther’, waarin de acteur opnieuw de hoofdrol zal vertolken. Boseman heeft ook zelf nog niet gereageerd op de bezorgheid van zijn fanbase.

Bekijk hieronder het bewuste fragment:



