Fanclubs Michael Jackson klagen slachtoffers seksueel misbruik aan: “Leaving Neverland’ is echte lynchpartij” SVM

15 maart 2019

14u23

Bron: Belga 0 Celebrities Drie Franse fanclubs van Michael Jackson hebben Robson Wade en James Safechuck voor de rechter van Orléans gedaagd. Ze beschuldigen hen van de "aantasting van de nagedachtenis van een overledene", en dat is verboden volgens de Franse wet. In de documentaire ‘Leaving Neverland’ beweren Wade en Safechuck dat de popster hen jarenlang seksueel misbruikt had.

De verenigingen ‘Michael Jackson Community, ‘MJ Street’ en ‘On the line’ willen de beschuldigingen van pedofilie ontkrachten. "Wat ze willen is een principiële veroordeling", legt hun advocaat Emmanuel Ludot uit.

De man daagde Wade en Safechuck voor de rechtbank van eerste aanleg in Orléans. Een eerste hoorzitting is vastgelegd voor 4 juli om 9 uur. “’Leaving Neverland’ is een echte lynchpartij", klinkt het in de dagvaarding. “Robson en Safechuck maakten zich schuldig aan de ernstige en grove aantasting van de nagedachtenis van een overledene.”

‘Leaving Neverland’ werd begin maart op het Amerikaanse kanaal HBO uitgezonden. Vier uur lang werden de twee mannen en hun families aan het woord gelaten over het seksueel misbruik dat Jackson jarenlang op hen gepleegd zou hebben.