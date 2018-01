Fan verkoopt kartonnen bekertje Elvis Presley voor 1000 euro MVO

12u26 2 ANP Kippa Elvis Presley Celebrities Een vrouw die ooit een bekertje water van Elvis Presley stal, probeert dat nu te verkopen, liefst voor 1000 euro, zo zegt ze zelf.

De authenticiteit van het papieren bekertje kan ze bewijzen door "onderzoek" en enkele foto's waarop Elvis te zien is met het bekertje in de hand. Hij zou eruit gedronken hebben tijdens zijn eerste concert in Tulsa, Oklahoma, in 1956. Elvis was op dat moment nog maar 21.

Op dit moment zijn kopers al bereid om zo'n 125 euro neer te tellen voor het bekertje, maar daar neemt June, de vrouw die het kleinnood nu verkoopt, geen genoegen mee. "Het is steeds goed bewaard geweest, in een doosje, samen met een gehandtekende foto van Elvis. Ik ben ervan overtuigd dat ik er zeker 1000 euro voor kan krijgen," klinkt het.

ebay Het bewuste papieren bekertje waarvan Elvis zou hebben gedronken.