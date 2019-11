Fan levenslang verminkt na concert van Liam Gallagher: “Ze werd geraakt door vuurwerk” MVO

20 november 2019

22u29

Bron: BBC 0 Celebrities Stacey Andrews (27) was op 18 november één van de fans op de eerste rij bij het concert van Liam Gallagher in Sheffield. Dat moest ze echter zwaar bekopen, want toen er vuur werd ontstoken op het podium, raakte ze ernstig verbrand.

Stacey was samen met haar broer op het concert. Toen er vuurwerk werd ontstoken op het podium ging er iets fout. Eén van de vuurpijlen stootte tegen haar hoofd, en gleed haar T-shirt in. “Ik wist eerst niet wat er aan de hand was”, legt ze uit aan BBC. “Maar het voelde alsof iemand vuurwerk had afgestoken op mijn buik! Het deed erg veel pijn. Mijn T-shirt stond in brand, en de mensen rondom mij probeerden te helpen door het af te scheuren. Ze bleven maar roepen: ‘ze staat in brand!’”

Volgens Stacey kwam de aanwezige security niet naar haar toe. “Het was zo gênant. Ik ben naar hen moeten wandelen, maar ik had alleen nog mijn bh aan... Bovendien was er geen fatsoenlijke eerste hulp aanwezig. Het Rode Kruis had geen toegang tot water. De verpleegster probeerde me te helpen door mijn lichaam te bedekken, maar verder moest ik wachten tot het ziekenhuis.” De brandwonden waren zodanig ernstig dat ze waarschijnlijk voor het leven verminkt zal zijn. “Ik ben bang dat ik voor altijd littekens zal hebben.” Op sociale media deelde ze foto’s van haar bovenlichaam, dat volledig in verband verpakt zat.

Ondertussen konden haar dokters aan BBC bevestigen dat Stacey inderdaad voor het leven getekend is door haar brandwonden.

Volgens de organisatoren van het event ging het niet om een geplande actie, maar om bezoekers die zelf vuurwerk bij zich hadden. “Het vuurwerk werd afgestoken in het publiek. We zullen deze mensen opsporen en hen laten opdraaiden voor hun daden”, klinkt het.