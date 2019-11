Fan klaagt Madonna aan voor verzetten concerttijden SDE

09 november 2019

09u13

Bron: ANP 0 Celebrities D at een concert al eens te laat begint, kan gebeuren, maar soms loopt het écht de spuigaten uit. Sommige artiesten staan er zelfs om bekend om nooit op tijd te beginnen. Madonna (61) bijvoorbeeld. Maar één fan was dat divagedrag beu, en spande een rechtszaak aan tegen de popster en concertorganisator Live Nation.

Normaal gezien zouden de concerten tijdens de Madame X-tournee om half negen beginnen, maar volgens de rechtszaak betrad Madonna het podium vaak pas twee uur later. Daarom veranderde de popster de begintijd naar half elf ‘s avonds. Nate Hollander zou in Florida naar het optreden gaan kijken, maar vond de nieuwe begintijd bizar voor een concert op een dinsdagavond. En dus besloot hij Madonna en Live Nation aan te klagen. Volgens Nate betaalde hij meer dan duizend dollar voor drie tickets, en zijn die nu veel minder waard omdat mensen niet meer zo laat naar een concert willen gaan, zeker niet op een weekdag. De man zoekt nu nog andere kwade fans die hem willen steunen in de rechtszaak. Hij hoopt op een schadevergoeding.

The Queen of Pop moest eerder ook al optredens laten schieten door een knieblessure. Toch zijn er nog steeds duizenden fans die staan te trappelen om een concert van de Madame X-tour te mogen bijwonen. Reviews waren lyrisch over de comeback van de zangeres, en ook Taylor Swift was groot fan na een concert te hebben bezocht.