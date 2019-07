Fan A$AP Rocky dreigt Zweedse ambassade op te blazen SD

29 juli 2019

12u30

Bron: Page Six 0 Celebrities Rebecca Kanter, een fan van A$AP Rocky, is vorige week gearresteerd nadat ze dreigde om de Zweedse ambassade in Washington, D.C. op te blazen. Daarmee protesteerde ze tegen de opsluiting van de Amerikaanse rapper.

Volgens een getuigenverklaring plaatste Rebecca Kanter vorige week een tas naast de ingang van de Zweedse Ambassade in Washington, D.C. Vervolgens gooide ze een vloeistof uit een glazen colaflesje naar de deuropening en riep ze: “Ik ga deze klootzak opblazen!” De volgende dag kwam Kanter terug naar de ambassade. Ze riep naar het personeel en maakte opmerkingen over A$AP Rocky, die in Zweden in de cel zit. Ze weigerde vervolgens om de ambassade te verlaten en werd gearresteerd.

Het ziet ernaar uit dat Kanter met haar actie A$AP Rocky’s arrestatie wilde aanklagen. De rapper zit al sinds 3 juli in de cel in Stockholm na een gevecht in de Zweedse hoofdstad. Hij houdt zijn onschuld staande, maar toch werd zijn aanhouding intussen verlengd.