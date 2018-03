Familievete bijgelegd: weduwe Hazes en kleinzoon voor het eerst samen op de foto KD

05 maart 2018

12u48 0 Celebrities De ruzie tussen André Hazes Jr. en zijn moeder Rachel is bijgelegd. Dat bewijst de - allereerste - foto die de zanger op Instagram deelt van zijn zoontje met zijn moeder.

Vertederend, kleine André Hazes die opkijkt naar zijn oma Rachel. Een tafereel dat vier maanden geleden nog ondenkbaar was...

🙏🏻 Een foto die is geplaatst door null (@andrehazes) op 04 mrt 2018 om 18:09 CET

Met oma ☺️ Een foto die is geplaatst door null (@moniquenoell) op 04 mrt 2018 om 18:09 CET

Meer dan twee jaar had André Hazes Jr. geen contact met zijn moeder Rachel en zus Roxeanne, nadat "een discussie uit de hand was gelopen". De ware reden van hun breuk is nooit duidelijk geworden, al meenden sommigen dat Andrés relatie met de 17 jaar jongere Monique er voor iets tussen zat.

Het leek nooit meer goed te komen. Zelfs toen André op 25 oktober 2016 vader werd, was oma Rachel niet welkom. Toen zij vorig jaar in de psychiatrie belandde, moest ze niet op haar zoon rekenen. Hij hield het bij een "spoedig herstel" via sociale media.

Omdat het tijd is. Voor rust en ruimte, in hoofd en hart. Omdat loslaten, ook verder gaan betekent. Omdat we de hele wereld niet kunnen veranderen, maar de wereld in en om ons heen wel. Stapje voor stapje, in vrede, respect én met elkaar. Mooie kerstdagen❤️ Een foto die is geplaatst door null (@moniquenoell) op 24 dec 2017 om 20:38 CET

Maar afgelopen kerst reikte Monique haar schoonmoeder de hand: ze nodigde haar uit op een familiediner. Het was de eerste keer dat Rachel haar kleinzoon in de armen kon sluiten. Sindsdien wordt het contact langzaam maar zeker hersteld.

