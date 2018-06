Familie waakt bij sterfbed Joe Jackson MVO

27 juni 2018

12u19

Bron: ANP 0 Celebrities Familieleden hebben zich verzameld rond het ziekenhuisbed van Joe Jackson. De gezondheid van de 88-jarige vader van Michael Jackson gaat hard achteruit.

Joe zou met de dag zwakker worden en zijn familie houdt er rekening mee dat hij niet lang meer zal leven. "Het is nu wachten, het eind kan elk moment daar zijn", aldus een bron. Het was de bedoeling dat de Jackson-patriarch de laatste dagen van zijn leven thuis in Las Vegas zou zijn.

De oude Jackson is al een poosje ziek en kampt met een ongeneeslijke vorm van kanker. Het gaat al maanden niet goed met zijn gezondheid, maar twee weken ging het snel bergafwaarts. Joe zou zijn familie eerder hebben verboden hem te bezoeken in het ziekenhuis, omdat hij niet wilde dat zij hem in zo'n fragiele staat zien.