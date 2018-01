Familie Versace niet blij met tv-serie: "We hebben hiervoor nooit onze toestemming gegeven" MVO

06u22 0 Getty Images 'The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story' cast Celebrities Een woordvoerder van de familie Versace heeft gereageerd op het verschijnen van de aankomende première van de serie 'American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace'.

"De familie heeft hiervoor nooit hun toestemming gegeven en heeft dan ook geen enkele betrekking op de serie, waarin de moord op wijlen Gianni Versace wordt uitgelicht. Aangezien er ook geen medewerking verleend is aan het boek waarop deze serie gebaseerd is, kunnen we stellen dat het hier om pure fictie gaat."

De serie is de opvolger van de veelbekeken show 'The People Versus O.J. Simpson', een productie van Fox 21 Television Studios en FX Productions. In een reactie laten de bedrijven weten: "Net als bij de serie over O.J. Simpson, die eveneens gebaseerd is op een boek, gaan wij uit van het verhaal dat Maureen Oth in 1999 over Gianni Versace heeft geschreven. Wij staan daar volledig achter. Hier en daar hebben we wat 'gaten moeten dichten', maar naar onze mening komt de serie zeer dicht bij de waarheid."

De flamboyante Italiaanse mode-ontwerper Versace werd op 15 juli 1997 voor zijn huis in Miami Beach neergeschoten door meervoudig moordenaar Andrew Cunanan.

In de serie spelen een aantal bekende acteurs mee. Zo kruipt Penelope Cruz in de huid van Gianni's zus Donatella en speelt Ricky Martin Versace's partner Antonio D'Amico. De cast van de show was aanwezig bij de Golden Globes en reikte de award voor Best TV Movie/Limited Series uit.

Op 17 januari is 'The Assassination of Gianni Versace' voor het eerst te zien in Amerika.