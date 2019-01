Familie van Michael Jackson veroordeelt "openbare lynchpartij" in nieuwe documentaire ADN

28 januari 2019

20u52

Bron: Belga 0 Celebrities De familie van de overleden popster Michael Jackson is niet te spreken over de documentaire 'Leaving Neverland', die op het Sundance-filmfestival in wereldpremière is gegaan. De familieleden doen de film, waarin de beschuldigingen van seksueel misbruik bij minderjarigen opnieuw aan bod komen, af als een "openbare lynchpartij".

Het vier uur lange 'Leaving Neverland’ beschrijft hoe de beroemde popzanger lange seksuele relaties begon met twee jongens, die bij het begin van die relaties amper 7 en 10 jaar oud waren. Het tweetal, intussen gevorderde dertigers, stelt dat zij door de popster seksueel werden misbruikt. Ze vertellen hoe zij jaren later met die ervaring omgingen. Het 'Neverland' uit de titel verwijst naar de ranch waar Jackson leefde van 1998 tot 2003.

Verontwaardiging

De eerste vertoning vond vrijdag plaats op het Amerikaanse Sundance-filmfestival en leidde tot veel verontwaardiging. Heel wat kijkers lieten weten dat ze geschandaliseerd waren en dat ze niet langer geloofden in de onschuld van de 'King of Pop'.



"Michael heeft altijd de andere wang toegekeerd, en wij hebben altijd de andere wang toegekeerd als mensen onze familie aanvielen. Dat is hoe het gaat bij de Jacksons", zo reageert de familie nu in een mededeling. "Maar we kunnen niet blijven toekijken wanneer deze openbare lynchpartij plaatsvindt", klinkt het. "Michael is hier niet meer om zich te verdedigen. Anders zouden deze beschuldigingen niet geuit zijn."

Michael Jackson overleed op 25 juni 2009, op 50-jarige leeftijd, aan een dodelijke dosis van het verdovingsmiddel propofol.

De zanger, danser en songwriter werd in het verleden al meermaals in verband gebracht met kindermisbruik. In 2003 voerden agenten een huiszoeking in 'Neverland' uit, nadat een toen 13-jarige jongen hem beschuldigd had van aanranding. In 2005 werd Jackson uiteindelijk van alle klachten vrijgesproken.

Een zaak uit 1993, ingediend door een ten tijde van de feiten eveneens 13-jarige jongen, werd buitengerechtelijk geregeld doordat Jackson 23 miljoen dollar ophoestte.