Familie van acteur Anton Yelchin sluit deal met automerk waaronder hij verpletterd werd MVO

23 maart 2018

07u28 0 Celebrities Acteur Anton Yelchin werd in 2016 verpletterd onder zijn Fiat Chrysler. Zijn familie diende vervolgens klacht in tegen het automerk, maar heeft nu een regeling getroffen.

Yelchin kwam om het leven toen zijn Fiat Chrysler Jeep Grand Cherokee van zijn oprit bolde en hem verpletterde tegen zijn omheining. De 'Star Trek'-acteur bleef nog een tijdje in leven, maar stikte uiteindelijk. Hij werd zevenentwintig.

Victor and Irina Yelchin, zijn ouders, waren razend en dienden prompt een klacht in omdat zij vonden dat de makers van de auto schuld hadden bij het incident. Het zou naar hun mening immers niet mogen dat een auto zomaar kan beginnen bollen. Ze zijn nu tot een overeenkomst gekomen met het bedrijf, waardoor het niet tot een rechtszaak zal komen. Wat de details van die overeenkomst precies zijn, is niet bekend.

"We zijn blij dat we samen tot een oplossing konden komen", laat Fiat weten. "En we zouden graag nogmaals onze steun en medeleven betuigen aan Anton's vrienden en familie."

Het geld uit de overeenkomst zal gedoneerd worden aan het Anton Yelchin Fonds, een organisatie die jonge artiesten met beperkingen of ziekte helpt om van hun carrière alsnog een succes te maken.