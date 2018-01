Familie Tom Petty: overdosis medicijnen werd rocker fataal Redactie

20 januari 2018

02u26

Bron: AD.nl 2 Celebrities De fatale hartaanval waaraan de Amerikaanse rockmuzikant Tom Petty (66) vorig jaar oktober overleed werd volgens de autopsie veroorzaakt door een "onvrijwillige overdosis medicijnen". Volgens het rapport van de schouwarts dat gisteren werd geopenbaard zaten er sporen van zeven stoffen in zijn bloed.

Het ging om een mix van pijnstillers, slaap- en kalmeringsmiddelen: fentanyl, oxycodon, temazepam, alprazolam, citalopram, acetyl fentanyl, en fentanyl.

De zanger leed aan verschillende kwalen en hem waren daarvoor allerlei middelen voorgeschreven. Zo had Petty longemfyseem, knieproblemen een een gebroken heup. Ondanks deze problemen bleef hij touren en daardoor ging het fysiek steeds slechter met hem, aldus een verklaring op Facebook.

Op de dag van zijn overlijden kreeg hij te horen dat zijn beschadigde heup volledig gebroken was. De familie van Petty denkt dat de pijn ondraaglijk was en dat de rocker daarom te veel pillen heeft geslikt.

Petty kreeg volgens manager Tony Dimitriades een hartinfarct in zijn huis in Malibu. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar kon niets meer voor hem gedaan worden.

De familieleden hopen dat het bekendmaken van de doodsoorzaak mensen kan helpen die worstelen met het gebruik van zware pijnstillers en geneesmiddelen op recept. Veel mensen die uiteindelijk verslaafd raken en overlijden aan een overdosis beginnen met een verwonding of blessure waarvoor ze op recept pijnstillers krijgen. Vaak zien ze niet in hoe dodelijk deze pillen kunnen zijn.

Tom Petty & The Heartbreakers

De zanger-gitarist kreeg wereldfaam met zijn band Tom Petty & The Heartbreakers, opgericht in 1976. Hij had al in de beginjaren van zijn carrière grote hits als Breakdown en American Girl. Er zouden nog verscheidene volgen. Behalve met de Heartbreakers had Petty ook succes als lid van de supergroep Traveling Wilburys, met Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne en Roy Orbison. Ook bracht hij een aantal soloplaten uit.