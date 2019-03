Familie Michael Jackson: “Wat er nu aan het gebeuren is, tart alle verbeelding” TDS

05 maart 2019

17u13

Bron: E! News 0 Celebrities De familie van Michael Jackson is niet te spreken over alles wat er de laatste dagen en weken is verschenen. Dat hebben Tito, Taj, Marlon en Jackie Jackson - drie broers en de neef van de King Of Pop - gezegd bij E! News, waar ze te gast waren om de puntjes op de i te zetten. Volgens de familie gaan de kinderen van Michael gebukt onder alle ophef. “Ze kunnen niet vatten wat er aan het gebeuren is”, klinkt het.

Michael Jackson is de afgelopen tijd weer brandend actueel. Sinds de documentaire ‘Leaving Neverland’ op de wereld werd losgelaten, volgt de ene ophefmakende onthulling na de andere. In die documentaire, die overigens vrijdag op Canvas wordt uitgezonden, komen twee vermeende slachtoffers aan het woord. Het gaat om de 36-jarige Australiër Wade Robson en James Safechuck, de jongen die in 1987 met de zanger in een bekende Pepsi-reclame te zien was. De feiten zouden zich hebben afgespeeld toen de jongens 7 en 10 jaar oud waren.

Volgens Tito, Taj, Marlon en Jackie Jackson is het voor de drie kinderen van Michael (Michael Joseph Jr. - roepnaam Prince, Paris-Michael Katherine - roepnaam Paris en Prince Michael Jackson II - roepnaam Blanket, red.) niet makkelijk om met de hele kwestie om te gaan. “Ze kunnen het niet vatten. Omdat zij Wade (één van de vermeende slachtoffers uit de docu, red.) persoonlijk kennen. Wat nu gebeurt, tart de verbeelding. Het is verschrikkelijk voor hen. Ik ben ervan overtuigd dat ze zich er later zelf over zullen uitspreken. Maar het is werkelijk pijnlijk, ze gaan door een moeilijke tijd.”

(lees verder onder de video)

Helse tijd voor Jacksons

Het is niet alleen een helse tijd voor de kinderen, maar voor álle Jacksons. “Het doet iedereen pijn. En daarom zijn we hier. Om ons uit te drukken en om de waarheid over Michael te vertellen”, zegt Taj. De familie hoopt vooral om hun moeder Katherine Jackson zoveel mogelijk te kunnen beschermen. “We proberen alle berichten over Michael zo veel mogelijk te verbergen. Ze is al flink op leeftijd. Het is dus onze taak om haar daarvoor te beschermen.” Ook Janet Jackson komt binnenkort wellicht met een statement, zeggen de broers. “Maar ze zal hier liever niet te veel aandacht aan besteden. Ze gaat er heel strategisch mee om. Want van zodra zij iets zegt, zou dat voor een groter platform hebben gezorgd.”

De familie van Michael heeft trouwens nog geen seconde gezien uit de veelbesproken documentaire. “Ik wilde wel. Ik heb de transcripties van achter naar voor gelezen”, zegt Jai. “Maar ik denk niet dat zij wilden dat ik de beelden zag. Hoe sneller ik ze had bekeken, hoe sneller ik er immers op kon afgeven.”

Inspelen op emoties

“Jij was daar toen dit zich allemaal heeft afgespeeld”, brengt Tito in. “Ja, ik ken mijn nonkel. Ik heb een heel andere kijk op de zaak, waardoor ik kan zeggen dat veel verhalen geen steek houden. Maar ze willen inspelen op de emoties van de mensen en ze willen kunnen choqueren. Het zou geen vier uur moeten duren om de waarheid te vertellen.”

De Jacksons werden op voorhand ook niet ingelicht over de aankomende documentaire. “Al had ik wel een voorgevoel dat er iets zou komen, want het is de tiende verjaardag van zijn overlijden. De jacht is open en de media kunnen zichzelf niet tegenhouden. Zij willen geld verdienen en een negatief verhaal brengt nu eenmaal goed op.”