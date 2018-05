Familie Michael Jackson klaagt Disney aan MVO

31 mei 2018

10u21

Bron: ANP 4 Celebrities De familie van Michael Jackson heeft televisiezender ABC en haar moedermaatschappij Walt Disney aangeklaagd voor het zonder toestemming gebruiken van songs en video's van The King of Pop, meldt Variety.

De zaak gaat om de tv-special 'De laatste dagen van Michael Jackson', die op 24 maart werd uitgezonden. De familie beweert dat de producenten zonder toestemming muziek van 'Beat it', 'Billie Jean' en 'The Girl is Mine' voor de documentaire gebruikten. Ook zijn er fragmenten van muziekvideo's te zien, waaronder 'Thriller' en delen uit de concertregistratie 'This is It'.

Volgens de familie heeft Disney nooit om toestemming gevraagd voor het gebruik van de muziek en de beelden. Disney meent dat volgens de "fair use"- regels het toegestaan is om het materiaal te gebruiken voor een documentaire.

Advocaten van de Jacksons zeggen, ter vergelijking, dat Disney het nooit zou toestaan dat er beelden van Mickey Mouse of Star Wars zonder toestemming worden gebruikt voor een twee uur durende documentaire.

Variety heeft Disney gevraagd om een reactie op deze uitlatingen, maar nog geen antwoord ontvangen.