Familie maakt zich zorgen om Lindsay Lohan

01 oktober 2018

06u34

Bron: ANP 0 Celebrities De familie en vrienden van Lindsay Lohan vragen zich ernstig af of het allemaal wel goed gaat met de actrice, die afgelopen vrijdagnacht een bizarre Instagram Live-video deelde waarin ze naar eigen zeggen twee Syrische kinderen probeerde te redden van kidnapping.

De inmiddels verwijderde video is viral gegaan en zorgde voor veel commotie. Lindsay's dierbaren vrezen dat ze weer aan de drank is en hebben geen zicht meer op haar nu ze niet meer in Amerika woont. Dit meldt Us Weekly.

"Ze heeft een poosje in Dubai gewoond, waar strikte regels gelden wat betreft alcohol. Dat was een mooie cover-up voor haar, temeer omdat paparazzi daar niet welkom zijn. De kans dat ze gesnapt zou worden was dus nihil," aldus een bron. "Haar strandclub op Mykonos gaf haar ook wel wat privacy, al dook er zo nu en dan wel bewijs op dat ze weer drinkt. De video van vrijdag is daar een bewijs van. Haar familie weet dat ze weleens een drankje nuttigde, maar zo lang ze zich rustig hield vonden ze dat geen probleem."

Lindsay's publicist Hunter Frederick zou onderweg zijn naar Parijs om te checken hoe het met de actrice gaat. Eerder had ze vrienden laten weten dat het goed met haar ging, maar dat ze erg geschrokken was. "Lindsay houdt vol dat haar bedoelingen niets dan goed waren en dat ze de kinderen wilde beschermen, ook al denken veel mensen daar anders over," aldus de bron.

Lohan zou de familie gevraagd hebben haar de kinderen mee te geven, wat haar op een klap van de moeder kwam te staan toen die het agressieve gedrag van de vroegere kindster zat was.