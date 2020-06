Familie Kobe Bryant laat fanaccounts verwijderen: “Dit hoort bij ons verwerkingsproces” MVO

15 juni 2020

19u16

Bron: ANP 0 Celebrities De weduwe en de oudste dochter van basketballegende Kobe Bryant hebben een aantal fanaccounts op social media laten blokkeren. Volgens Vanessa en Natalia Bryant was het voor hen te moeilijk om constant foto’s van hun man/overleden vader Kobe en dochter/zus Gianna te zien.

Vanessa legde zondag in haar Instagram Stories verder uit waarom ze de stap hadden gezet. “Bedankt voor alle liefde. Natalia en ik hebben de fanpagina’s helaas verwijderd, omdat het heel moeilijk is om elke keer als we online komen de foto’s te zien van onze lieve Gigi en Kobe op de explore-pagina’s”, zegt ze over een onderdeel van Instagram waarbij het social medium posts en accounts aanraadt op basis van de berichten van een gebruiker. Volgens Vanessa heeft het verwijderen van de accounts enorm geholpen om dat algoritme aan te passen.

“We houden van jullie, maar begrijp alsjeblieft dat we dit moesten doen voor ons eigen verwerkingsproces en niet omdat we de steunbetuigingen niet waarderen”, vervolgt ze. Dochter Natalia (17) plaatste een soortgelijk bericht. “We hopen dat mensen begrijpen dat alhoewel deze fanpagina’s goede bedoelingen hebben, ze het moeilijker maken voor ons om ons leven weer op te pikken. De tiener laat ook weten dat de accounts van haar en haar moeder niet openbaar zijn tot alle fanaccounts zijn geblokkeerd. “We waarderen jullie lieve bedoelingen en hopen dat jullie dit begrijpen.”

Naast Natalia en Gianna, die 13 jaar oud was toen zij samen met haar vader en zeven anderen omkwam bij een helikopterongeluk, heeft Vanessa nog twee dochters: Bianka van 3 en Capri, die deze week haar eerste verjaardag viert.