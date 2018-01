Familie Kardashian had kritiek op het gewicht van Khloé: "Dat kwetste me enorm" MVO

De bekende familie van Khloé Kardashian liet haar ooit weten dat ze moest afvallen. Haar zussen en moeder vertelden haar dat haar gewicht schadelijk was voor het merk Kardashian.

In haar realityshow 'Revenge Body' vertelt Khloé aan een deelnemer van het programma dat ze begrip heeft voor het standpunt van haar familieleden, maar dat het gesprek haar destijds wel pijn heeft gedaan. "Ik begreep dat dit een boodschap was van de familie als management, maar het kwetste me wel."

Khloé was in de beginjaren van 'Keeping Up With The Kardashians' minder slank dan haar zussen Kim en Kourtney. In 2015 viel ze echter 16 kilo af door een combinatie van anders eten en een fitnessprogramma, waarover ze het boek 'Strong Looks Better Naked' schreef.