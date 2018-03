Familie en vrienden nemen afscheid van 'Bompa Lawijt' MVO

15u55 0 Celebrities Familie, vrienden en collega's hebben vandaag in Wilrijk afscheid genomen van Bernard Verheyden, de acteur die vooral bekend was als 'Bompa Lawijt'. Ook heel wat collega’s kwamen hem een laatste groet brengen. Bernard Verheyden overleed vorige week donderdag. Hij werd 79.

Onder meer actrice Sandrine André haalt herinneringen op aan haar nonkel, Bernard Verheyden. Het is een heel persoonlijke plechtigheid met veel foto’s en muziek.

Bernard Verheyden was de bekendste bompa van Vlaanderen. In de jaren 90 speelde hij Bompa Lawijt in de gelijknamige VTM-serie.

De acteur stierf vorige donderdag na een hersenbloeding.