Familie en vrienden maken zich zorgen over psychische toestand Kanye West

25 april 2018

06u47 1 Celebrities Vrienden en familie van Kanye West zouden zich zorgen maken om de rapper. Aan Amerikaanse media vertellen insiders dat ook zakenrelaties van Kanye vrezen dat hij weer afstevent op een inzinking.

Dinsdag werd bekend dat de muzikant zijn manager Scooter Braun aan de kant heeft gezet. Hij was een van de twee mensen die Kanye zakelijk bijstond. De andere manager, Izzy Zivkovic, kreeg enkele weken geleden al de zak. Volgens People heeft de muzikant met steeds minder mensen contact en zou hij zowel zijn zakenpartners als goede vrienden buitensluiten. Ook met schoonmoeder Kris Jenner zou hij al een paar keer flinke ruzie hebben gehad.

Woede-aanvallen

Kanye kondigde onlangs verschillende nieuwe muziekprojecten aan en is daar volgens de insiders obsessief mee bezig. Dat zou onder meer leiden tot woede-aanvallen. Tijdens een studiosessie zou hij laatst alle aanwezigen de huid vol hebben gescholden en hebben verklaard dat hij al zijn zaken zelf ging regelen. Volgens The Blast is het ontslag van zijn managers daar het gevolg van. Kanye zou hebben geëist dat zij hun andere klanten opgaven en zich volledig op hem zouden richten, wat de twee weigerden.

Volgens een van de insiders slaapt Kanye amper en bestookt hij iedereen in zijn omgeving met sms'jes over zijn muziek, waarop hij onmiddellijk antwoord verwacht. Ook zijn onnavolgbare tweets van de afgelopen week zouden zijn omgeving zorgen baren.

De rapper werd in 2016 opgenomen vanwege een mentale inzinking. Volgens zijn woordvoerder destijds werd die veroorzaakt door uitputting.