Familie en vrienden lachen Marco Borsato uit met 'nieuwe look' KDL

13u43

Bron: Instagram 1 ANP Kippa Celebrities Marco Borsato kreeg tijdens een van de vele kerstdiners een make-over, maar de Nederlandse zanger heeft zo zijn twijfels over het eindresultaat. Zijn vrienden en familieleden konden er alvast erg hard mee lachen.

"Mijn vriendinnetje Lieke kreeg make up van de Kerstman cadeau waar ze heel blij mee was! Vooral met de glitters wilde ze graag aan het werk. Ze keek me zo smekend aan toen ze zei dat ze een model nodig had, dat ik echt niet kon weigeren. Ze deed het heel knap, maar ik denk niet dat ik deze trend doorzet in 2018...", schrijft Marco bij onderstaande video op Instagram.

