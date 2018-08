Familie Beckham gestrand op Indonesië tijdens dodelijke aardbeving MVO

07 augustus 2018

17u14 0 Celebrities Het hele gezin Beckham zit vast in Indonesië na de dodelijke aardbeving van vorige week. Gelukkig zijn David, Victoria, hun zonen Brooklyn, Romeo, Cruz en hun dochter Harper allemaal in orde.

De familie kwam zaterdag toe op de populaire vakantiebestemming, net op de dag van de aardbeving. Ze bevonden zich op 96 kilometer van het epicentrum, de beving had een kracht van 7.0 op de schaal van Richter. "Ze hebben de aardbeving zeker gevoeld", vertelt een lokale bron aan The Sun. "Vooral de kinderen waren even van hun melk, maar het hele gezin stelt het goed. Ze denken vooral aan de vele slachtoffers." Er kwamen 142 mensen om tijdens de beving.

Ook andere celebs, zoals Chrissy Teigen en Gary Barlow bevonden zich in de buurt, en vertelden hun fans op sociale media over hun ervaringen.