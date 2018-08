Familie Aretha Franklin: "Geen woorden om onze pijn uit te drukken" DBJ

16 augustus 2018

16u51 3 Celebrities Donderdag overleed Queen of Soul Aretha Franklin op 76-jarige leeftijd aan de gevolgen van pancreaskanker. Haar familie verkeert in diepe rouw: "We vinden geen woorden om onze pijn uit te drukken."

Donderdag om 9u50 plaatselijke tijd overleed met Aretha Franklin een van de grootste stemmen van de afgelopen eeuw. De familie van de 'Respect'-zangeres, die overleed in Detroit, verkeert in diepe rouw. "In een van de donkerste momenten uit ons leven, vinden we niet de juiste woorden om onze gevoelens te omschrijven", klinkt het. "We hebben de matriarch, de rots in de branding van onze familie verloren. Toch zijn we diep ontroerd over de lieve woorden en de grote steun die we gevoeld hebben van vrienden en fans vanuit de hele wereld. Dank jullie voor het medeleven en de gebeden. We hebben jullie liefde gevoeld en het doet goed te weten dat haar muziek altijd zal blijven voortleven. We zijn in diepe rouw en vragen dan ook onze privacy te respecteren in deze moeilijke periode."

De familie voegt daar nog aan toe dat de details over de begrafenis binnenkort bekend gemaakt zullen worden. Franklin laat vier zonen achter, van haar eerste zoon, Clerence, werd Franklin in 1955 zwanger op haar twaalfde.